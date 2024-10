Ilfattoquotidiano.it - “Farò causa a chiunque userà l’Intelligenza Artificiale per riprodurmi. Anche quando sarò morto il mio studio legale sarà ancora molto attivo”: l’annuncio di Robert Downey Jr.

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “per riprodurre il mio Iron man/Tony Stark”. Parola diJr. Ospite del podcast di Kara Swisher, il neo premio Oscar per Oppenheimer ha affrontato il delicatissimo tema dell’uso dell’IA nel cinema del presente e del futuro. “Non mi preoccupo che possano rubare l’anima del mio personaggio, perché ci sono solo tre o quattro persone che prendono tutte le decisioni e non lo farebbero mai, né con me né senza di me“, ha spiegato il 59enne interprete della saga Marvel degli Avengers.Jr. è stato però rintuzzato dalla conduttrice che gli ha ricordato che prima o poi quei dirigenti cambieranno. “Vero. Per questo dichiaro ufficialmente che intendo farea tutti i futuri dirigenti solo per precauzione.il mioin materia”.