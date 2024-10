"Ecco perché il centrodestra vince". Corona, lezione epica alla sinistra dalla Berlinguer | Guarda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le elezioni in Liguria sono state un appuntamento importantissimo per la politica italiana sotto tutti i punti di vista. In primis perché era il primo grande appuntamento elettorale dopo le scorse Europee, che avevano visto comunque il trionfo dei partiti di centrodestra. Poi perché i cittadini liguri, dando fiducia a Marco Bucci, hanno dimostrati di non essere stati influenzati dall'inchiesta giudiziaria che ha travolto l'ex governatore Giovanni Toti. Infine, il centrosinistra è ancora una volta esploso. Il Movimento Cinque Stelle fuori da Montecitorio e Palazzo Madama è il nulla cosmico. Ed Elly Schlein non è stata in grado di tenere salda la coalizione, che è implosa sotto i colpi inferti da Giuseppe Conte. A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è parlato a lungo del voto in Liguria. Liberoquotidiano.it - "Ecco perché il centrodestra vince". Corona, lezione epica alla sinistra dalla Berlinguer | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le elezioni in Liguria sono state un appuntamento importantissimo per la politica italiana sotto tutti i punti di vista. In primisera il primo grande appuntamento elettorale dopo le scorse Europee, che avevano visto comunque il trionfo dei partiti di. Poii cittadini liguri, dando fiducia a Marco Bucci, hanno dimostrati di non essere stati influenzati dall'inchiesta giudiziaria che ha travolto l'ex governatore Giovanni Toti. Infine, il centroè ancora una volta esploso. Il Movimento Cinque Stelle fuori da Montecitorio e Palazzo Madama è il nulla cosmico. Ed Elly Schlein non è stata in grado di tenere salda la coalizione, che è implosa sotto i colpi inferti da Giuseppe Conte. A È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca, si è parlato a lungo del voto in Liguria.

