Doppio Frattesi poi Lautaro | l’Inter sbriga la pratica Empoli e reagisce subito

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli chiama erisponde. C’era da farsi perdonare più di qualcosa dopo lo strano 4-4 con la Juventus e arriva una vittoria di prepotenza, non scevra da alcuni episodi favorevoli, in casa dell’che in casa non aveva mai vinto e non aveva mai sognato (e che continua con questo record terribile, unica insieme al St. Pauli in Europa nei top-5 campionati e prima dopo quasi quarant’anni rispetto all’Ascoli nel 1986 a inanellare questa striscia). I campioni d’Italia, dopo un primo tempo abbastanza complicato che però si mette bene per l’espulsione di Goglichidze, irrompono nella ripresa con la prima doppietta in Serie A di, che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe e prova a prendersi la titolarità definitiva con la sua vena offensiva. E c’è anche spazio per il tris a opera didopo il grande settimo piazzamento al Pallone d’Oro.