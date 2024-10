Da Lovere a Costa Volpino: in centinaia alla fiaccolata per Sara Centelleghe (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costa Volpino, 30 ottobre 2024 – Una vera e propria marea di persone questa sera, mercoledì 30 ottobre, a partire dalle 20 si è riunita a Lovere per partecipare alla fiaccolata organizzata dall’Amministrazione comunale di Costa Volpino per ricordare Sara Centelleghe, la diciottenne ammazzata a colpi di forbice da Jashandeep Badhan, il vicino di casa indiano che l’ha colta mentre indossava un pigiama in pile e si trovava nel suo letto a dormire, svegliandola forse a caccia di droga in uno zaino. Gli abitanti di Costa Volpino e Lovere, gli amici e i parenti, ma anche persone arrivate dalle province di Brescia e Bergamo che non conoscevano Sara, sono quasi impossibili da contare. Ilgiorno.it - Da Lovere a Costa Volpino: in centinaia alla fiaccolata per Sara Centelleghe Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Una vera e propria marea di persone questa sera, mercoledì 30 ottobre, a partire dalle 20 si è riunita aper partecipareorganizzata dall’Amministrazione comunale diper ricordare, la diciottenne ammazzata a colpi di forbice da Jashandeep Badhan, il vicino di casa indiano che l’ha colta mentre indossava un pigiama in pile e si trovava nel suo letto a dormire, svegliandola forse a caccia di droga in uno zaino. Gli abitanti di, gli amici e i parenti, ma anche persone arrivate dalle province di Brescia e Bergamo che non conoscevano, sono quasi impossibili da contare.

