Come vestirsi per un convegno di lavoro? Ecco cinque idee di outfit per non passare inosservate nei meeting aziendali

Sia che si tratti di un convegno fuori porta, di una conferenza importante, di una convention su ampia scala, occhi puntati sul look perfetto. Un ensemble strategico chiamato a trasmettere serietà e professionalità, senza rinunciare ad una sana dose di eleganza, femminilità e comfort. Ecco cinque idee di outfit di tendenza da cui trarre ispirazione. 

Tailleur
Un tailleur è sempre una buona idea. Dalla collezione Autunno-Inverno 2024/25 di Christian Dior.

Giacca e gonna
Un completo giacca e gonna, per un gradito tocco di femminilità. Dalla collezione Autunno-Inverno 2024/25 di Michael Kors Collection.

Abito midi
Un abito midi, capace da solo di risolvere ogni dilemma stilistico.

Fuori orario. Come vestirsi per… un meeting aziendale

Spazio a classici tailleur, giacche e gonne, abiti midi e top che non passano inosservati. Per un guardaroba professionale e ultra chic ...

