Come se la sta passando Elisabetta del Belgio negli Stati Uniti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un giorno sarà regina del Belgio, ereditando il trono dal padre, re Filippo. Oggi, però, la principessa Elisabetta si gode la (poca) privacy che le è rimasta, approfittando delle opportunità di studio all’estero che, tra qualche anno, potrebbe non essere più nelle condizioni di poter cogliere. Volata a fine estate negli Stati Uniti, in questi giorni si sta godendo l’autunno di Cambridge, la città del Massachusetts in cui vivrà per i prossimi due anni. La prova? Nella foto diffusa da palazzo qualche giorno fa, in occasione del 23esimo compleanno di Elisabetta. Un’immagine che racconta e trasmette l’atmosfera serena nel quale la principessa è immersa. Amica.it - Come se la sta passando Elisabetta del Belgio negli Stati Uniti Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un giorno sarà regina del, ereditando il trono dal padre, re Filippo. Oggi, però, la principessasi gode la (poca) privacy che le è rimasta, approfittando delle opportunità di studio all’estero che, tra qualche anno, potrebbe non essere più nelle condizioni di poter cogliere. Volata a fine estate, in questi giorni si sta godendo l’autunno di Cambridge, la città del Massachusetts in cui vivrà per i prossimi due anni. La prova? Nella foto diffusa da palazzo qualche giorno fa, in occasione del 23esimo compleanno di. Un’immagine che racconta e trasmette l’atmosfera serena nel quale la principessa è immersa.

La futura regina del Belgio frequenterà l'Università di Oxford

La principessa ereditaria belga Elisabetta completerà ... Sottotenente, è stata poi due anni al Lincoln College di Oxford. Una volta completata la sua formazione, Elisabeth dovrebbe rientrare in ...

Elisabetta prima regina del Belgio, un altro passo verso la parità di genere

Elisabetta del Belgio, figlia primogenita del re Filippo ... La decisione di modificare la costituzione è stata un passo significativo verso una monarchia più moderna e inclusiva, riconoscendo ...

Come spiegato in una sua storia su Instagram, Elisabetta è stata ricoverata per la prima volta la settimana scorsa. Dopo essere stata dimessa, però, adesso è tornata in ospedale per un secondo ...

