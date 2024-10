Cane ucciso a calci durante un furto, gli animalisti denunciano. Aidaa: "Ricompensa di 2mila euro a chi aiuta nelle indagini" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cagnolino ucciso a calci durante un furto alla Quercia a Viterbo, gli animalisti denunciano. L'Aidaa, in particolare, oltre ad annunciare "l'intenzione di sporgere denuncia", fa sapere di offrire "una Ricompensa di 2mila euro a chi con la sua denuncia e con la sua testimonianza fornita alle forze Viterbotoday.it - Cane ucciso a calci durante un furto, gli animalisti denunciano. Aidaa: "Ricompensa di 2mila euro a chi aiuta nelle indagini" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cagnolinounalla Quercia a Viterbo, gli. L', in particolare, oltre ad annunciare "l'intenzione di sporgere denuncia", fa sapere di offrire "unadia chi con la sua denuncia e con la sua testimonianza fornita alle forze

Prima si introdocuono in casa per svaligiarla, poi dopo aver messo a segno il colpo si rendono protagonisti di un gesto deplorevole e vigliacco: i malviventi, infatti, prima di scappare hanno ucciso..

Una denuncia ed un appello: chi sa parli e stop alla crudeltà sugli animali. Ci sono sviluppi sulla vicenda del cane Toby, mansueto e docile, ucciso per motivi misteriosi a calci nella Piana, tra Alto ...

Una aggressione violenta e immotivata a suon di calci, i gravissimi traumi interni ... un dolcissimo beagle di 11 anni ucciso da qualcuno il cui volto al momento resta ignoto, ma sul quale stanno ...

