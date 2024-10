Laprimapagina.it - “CAMUS – In solitudine d’esilio”, il nuovo libro di Pierfranco Bruni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unoltre le pagine, scritto da un maestro della scrittura Il recentissimodi– In(Solfanelli Editore) è un percorso di alto spessore poetico e filosofico. Dopo Kafka non poteva non arrivare. Inc’è un progetto preciso. È un fatto certo. Ogni lavoro apre ad un altro. Kafka, Sgalambro,. Un triangolo singolare che soltanto i grandi geni riescono a coniugare. Ma cosa è questodi? Albertabita l’esistenza tra il vissuto e il pensato. Ma cosa è una esistenza? Lungo tutto il viaggio non si può dare una risposta unica e definitiva. Certo è che non è una storia e non è storia. È un pensiero che incontra il “dritto e il rovescio” delle vite che abbiamo attraversato tra il sole e la tempesta. Entriamo nelle emozioni che incrociano la nostra frammentarietà in un tempo di catastrofi.