Ilfattoquotidiano.it - Cade nel vano ascensore mentre fa lavori di manutenzione: un tecnico morto a Locri

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È caduto neldell’stava facendo deidi. Èin questo modo Fabrizio Nicolò,di 50 anni di. L’uomo è precipitato per circa dieci metri. Nonostante i soccorsi tempestivi del personale del 118 e il trasferimento in ospedale, Nicolò non è sopravvissuto a causa delle gravi lesioni interne riportate. Sull’ennesimo incidente sul lavoro la Procura della Repubblica diha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. L'articolonelfadi: unproviene da Il Fatto Quotidiano.