Balotelli al Genoa, ma non convocato per la Fiorentina (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mario Balotelli al Genoa, ma per ora l’esordio è rimandato. Supermario non è stato convocato per il match con la Fiorentina, come reso noto dal tecnico Alberto Gilardino all’indomani dell’ufficialità dell’acquisto dell’attaccante di 34 anni e alla vigilia della partita contro i viola al Ferraris. Gilardino: “Va tutelato, da solo non risolve i problemi” “Balotelli è arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con la squadra sia con test fisici. Domani non sarà convocato”, ha detto Gilardino nella conferenza stampa di vigilia del match. “Andiamo avanti con lui passo dopo passo, va tutelato. Da solo non può risolvere i problemi nostri e poi, come ho sempre detto, la priorità è la squadra“, ha aggiunto. Quanto alla formazione, possibile vedere in campo Ekhator contro la Fiorentina. Lapresse.it - Balotelli al Genoa, ma non convocato per la Fiorentina Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marioal, ma per ora l’esordio è rimandato. Supermario non è statoper il match con la, come reso noto dal tecnico Alberto Gilardino all’indomani dell’ufficialità dell’acquisto dell’attaccante di 34 anni e alla vigilia della partita contro i viola al Ferraris. Gilardino: “Va tutelato, da solo non risolve i problemi” “è arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con la squadra sia con test fisici. Domani non sarà”, ha detto Gilardino nella conferenza stampa di vigilia del match. “Andiamo avanti con lui passo dopo passo, va tutelato. Da solo non può risolvere i problemi nostri e poi, come ho sempre detto, la priorità è la squadra“, ha aggiunto. Quanto alla formazione, possibile vedere in campo Ekhator contro la

