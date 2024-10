Ilfattoquotidiano.it - Arriva la finanziaria di Starmer: in Gran Bretagna aumento di tasse da record su grandi aziende e ricchi per ricostruire i servizi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Debutto di fuoco per la cancelliera Rachel Reeves, prima donna alla guida del Tesoro del Regno Unito, che a tre mesi dall’ingresso dei laburisti a Downing street ha presentato la sua, anticipata come ‘di lacrime e sangue’. Sciolto finalmente il complesso dilemma del governo, che era stato eletto sulla priorità di far tornare a crescere un’economia in frenata cronica, attrarre investimenti e stabilizzare i mercati finanziari e si è trovato a fare i conti con un buco in bilancio di 22 miliardi di sterline da sanare, l’eredità di 14 anni di amministrazione Tory. Soluzione? La manovra del Tesoro britannico prevede uno storicodelleda 40 miliardi di sterline (quasi 50 miliardi di euro all’anno).