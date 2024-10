Apre la porta di casa e si trova si fronte i ladri: donna pontina minacciata con la pistola e rapinata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano le indagini su una rapina a domicilio avvenuta ad Aprilia, dove una donna è stata vittima di un assalto da parte di due malviventi. L’episodio è accaduto nella mattinata del 28 ottobre, mentre la donna stava per uscire dalla sua abitazione. All’improvviso, è stata sorpresa da due sconosciuti, uno dei quali armato, che l’hanno bloccata sotto minaccia. Immobilizzata e minacciata: I Malviventi Fuggono con Oggetti Preziosi La vittima, sotto shock e senza possibilità di reazione, è stata immobilizzata dai rapinatori, che hanno approfittato della situazione per fare irruzione nell’abitazione. I due individui si sono impossessati di gioielli in oro, probabilmente selezionando tutto ciò che poteva avere un valore immediato, per poi allontanarsi in tutta fretta dalla scena. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano le indagini su una rapina a domicilio avvenuta ad Aprilia, dove unaè stata vittima di un assalto da parte di due malviventi. L’episodio è accaduto nella mattinata del 28 ottobre, mentre lastava per uscire dalla sua abitazione. All’improvviso, è stata sorpresa da due sconosciuti, uno dei quali armato, che l’hanno bloccata sotto minaccia. Immobilizzata e: I Malviventi Fuggono con Oggetti Preziosi La vittima, sotto shock e senza possibilità di reazione, è stata immobilizzata dai rapinatori, che hanno approfittato della situazione per fare irruzione nell’abitazione. I due individui si sono impossessati di gioielli in oro, probabilmente selezionando tutto ciò che poteva avere un valore immediato, per poi allontanarsi in tutta fretta dalla scena.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Jennifer Garner ci apre le porte della sua accogliente casa in California a misura di famiglia (cani e gatto compresi); Si fingono carabinieri e quando apre porta casa lo accoltellano; Il cane si allontana da casa, quando torna si fa aprire la porta suonando il campanello; La porta non si apre, anziana chiama un fabbro per sistemare la serratura: conto da 829 euro e nessun lavoro s; Si apre la porta dell’ascensore ma la cabina non c’è: a Fasano 25enne muore precipitando nel vuoto; Apre la porta di casa e si trova davanti due cinghiali; Leggi >>>

Come creare una porta segreta in casa: 7 idee che ti lasceranno senza parole

(castellinews.it)

Una libreria che si apre su un passaggio segreto è una soluzione classica, perfetta per chi sogna un ambiente misterioso e affascinante. Questo tipo di porta nascosta richiama l’atmosfera dei romanzi ...

Vuoi aprire una porta su una parete di casa? Attenzione a cosa dice la normativa, oggi rischi il doppio

(designmag.it)

Per aprire una porta in una parete di casa (o per murarla e spostarla) bisogna fare tanta attenzione agli obblighi burocratici.

Andrea Delogu sul mazzo di fiori anonimo ricevuto a casa: “Certi confini non vanno superati, è terrorizzante”

(msn.com)

Andrea Delogu è la nuova conduttrice de "La Porta Magica", programma di Rai 2 che promette di esaudire il desiderio di cambiamento dei protagonisti ...

Omicidio Sara, le bugie dell'amica per vedere il killer e i sospetti. Il giallo della porta lasciata aperta

(affaritaliani.it)

Video Apre porta Video Apre porta

La litigata in casa della vittima in piena notte, i pugni e le 30 forbiciate. Qualcosa non torna in questo omicidio così efferato tra due quasi sconosciuti ...