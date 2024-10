Alle fermate degli autobus arrivano le paline "parlanti" per aiutare le persone con difficoltà visive (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Venticinque paline intelligenti Axentia con vocalizzatore sono state installate nei giorni scorsi in altrettante fermate del trasporto pubblico locale distribuite sul territorio cesenate.I dispositivi di nuova generazione fanno parte di un lotto di 50 destinati sul territorio romagnolo Cesenatoday.it - Alle fermate degli autobus arrivano le paline "parlanti" per aiutare le persone con difficoltà visive Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Venticinqueintelligenti Axentia con vocalizzatore sono state installate nei giorni scorsi in altrettantedel trasporto pubblico locale distribuite sul territorio cesenate.I dispositivi di nuova generazione fanno parte di un lotto di 50 destinati sul territorio romagnolo

