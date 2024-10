Allarme a Stoccolma, trovata bomba a mano nel centro storico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La polizia svedese ha fatto brillare questa mattina un ordigno esplosivo trovato nel centro di Stoccolma che aveva fatto scattare un Allarme bomba ed aveva portato alla chiusura di una parte del quartiere storico di Gamla Stan. Lo riportano i media nazionali. L'Allarme era scattato alle 7:15, dopo la segnalazione di un passante. "Era una classica bomba a mano verde e nera, si trovava sulle strisce pedonali", ha detto un residente, Emil Glenngard, all'emittente tv svedese Svt. Le autorità avevano chiuso un'ampia area vicino al ponte Skeppsbron, nel quartiere di Gamla stan. L'ordigno è stato fatto brillare poco dopo le 9:00 e la polizia ha avviato un'indagine per cercare di individuare i responsabili. Quotidiano.net - Allarme a Stoccolma, trovata bomba a mano nel centro storico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La polizia svedese ha fatto brillare questa mattina un ordigno esplosivo trovato neldiche aveva fatto scattare uned aveva portato alla chiusura di una parte del quartieredi Gamla Stan. Lo riportano i media nazionali. L'era scattato alle 7:15, dopo la segnalazione di un passante. "Era una classicaverde e nera, si trovava sulle strisce pedonali", ha detto un residente, Emil Glenngard, all'emittente tv svedese Svt. Le autorità avevano chiuso un'ampia area vicino al ponte Skeppsbron, nel quartiere di Gamla stan. L'ordigno è stato fatto brillare poco dopo le 9:00 e la polizia ha avviato un'indagine per cercare di individuare i responsabili.

Allarme a Stoccolma, trovata bomba a mano nel centro storico

La polizia svedese ha fatto brillare questa mattina un ordigno esplosivo trovato nel centro di Stoccolma che aveva fatto scattare un allarme bomba ed aveva portato alla chiusura di una parte del quart

