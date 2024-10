Oasport.it - WTA Hong Kong, buoni debutti per Shnaider, Fernandez e Boulter

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Chiuso il primo turno del torneo WTA di. Al Victoria Park di Causeway Bay, senza tenniste italiane, arriva il passaggio del turno per Diana: la numero 1 del tabellone supera con un doppio 6-3 la giapponese Kyoka Okamura, numero 237 delle classifiche mondiali, in maniera abbastanza comoda e senza offrire palle break. Va anche meglio la canadese Leyalah Annie, vincitrice uscente: sono solo quattro i giochi lasciati ad Heather Watson, che non è riuscita a mettere un freno alla sua avversaria. La nordamericana avrà ora di fronte Kimberley Birrell, che impiega due set per superare la rumena Ana Bogdan.  Avanza anche Katie, seconda giocatrice del seeding: basta un doppio 6-4 alla britannica per mandare ko l’altra giapponese Aoi Ito raggiungendo così Xiyu Wang.