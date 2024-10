Vicenza, la falsa notizia dei medici che iniettavano acqua al posto del vaccino anti Covid (Di martedì 29 ottobre 2024) Circola un’immagine dove si sostiene che dei medici avrebbero iniettato acqua al posto dei vaccini anti Covid-19. La teoria viene costruita attraverso un articolo del Corriere del Veneto del 30 dicembre 2022 dal titolo «Covid e finti vaccini, 23 indagati: “Molti sono medici e infermieri”». La vicenda è legata al caso della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi, dove non risultano operazioni del genere. Per chi ha fretta La presunta fonte della notizia sarebbe un articolo del 2022 del Corriere del Veneto. La vicenda dei medici che avrebbero il Green Pass senza effettuare alcuna operazione medica. Non ci sono prove che questi medici abbiano iniettato acqua. Analisi L’immagine, contenente le frasi «Loro si iniettavano acqua!!!» e «A voi davano il siero tossico», viene così commentata: Era normale che si iniettavano acqua mica erano scemo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024) Circola un’immagine dove si sostiene che deiavrebbero iniettatoaldei vaccini-19. La teoria viene costruita attraverso un articolo del Corriere del Veneto del 30 dicembre 2022 dal titolo «e finti vaccini, 23 indagati: “Molti sonoe infermieri”». La vicenda è legata al caso della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi, dove non risultano operazioni del genere. Per chi ha fretta La presunta fonte dellasarebbe un articolo del 2022 del Corriere del Veneto. La vicenda deiche avrebbero il Green Pass senza effettuare alcuna operazione medica. Non ci sono prove che questiabbiano iniettato. Analisi L’immagine, contenente le frasi «Loro si!!!» e «A voi davano il siero tossico», viene così commentata: Era normale che simica erano scemo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ladeiche iniettavano acqua al posto del vaccino anti Covid; Operazioni di chirurgia plastica 'in nero': denunciato medico a, denunciato dal medico per aggressione: si salva in aula grazie ad una registrazione; No, questinon «si iniettavano acqua» al posto dei vaccini anti-Covid; Chirurgo plastico opera in nero e scarica i costi di auto di lusso dalle spese della clinica privata (intestat; Filler e trattamenti estetici in casa, denunciata aun'estetista abusiva; Leggi >>>

VICENZA | INSULTATO E MINACCIATO, MEDICO DI FAMIGLIA RACCONTA: «UNA VITA IN TRINCEA, MI DIMETTO»

(antennatre.medianordest.it)

16/10/2024 VICENZA – Minacciato da un paziente: continua l’allarme per le aggressioni ai danni degli operatori sanitari. L’ultima vittima è un medico di famiglia di Vicenza. – Intervistati MASSIMO ...

Ricette false per farmaci oppioidi gratis: 8 arresti. Un medico di base aveva prescritto da solo 1.300 confezioni

(msn.com)

I prodotti (acquisiti senza sborsare un euro) venivano poi immessi nel mercato illecito delle sostanze stupefacenti con un danno per il Ssn stimato in 120mila euro. A far scattare le indagini i sospet ...

Traffico di oppiodi con ricette false. Otto arresti, c’è anche un medico

(msn.com)

Sono finiti tutti in carcere in custodia cautelare. I carabinieri del Gruppo di Monza, ieri mattina, hanno notificato otto ordinanze di custodia cautelare in carcere ad altrettante persone residenti, ...

Il ricettario dei trafficanti di farmaci. Le prescrizioni del medico infedele

(msn.com)

Ritirate oltre 70mila pastiglie utilizzate per la terapia del dolore e rivendute al mercato della droga: 8 arresti ...