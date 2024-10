Toscana, contributi a fondo perduto per ridurre i costi dell’energia di imprese e professionisti (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Nella settimana per l'energia e la sostenibilità 2024, Confartigianato imprese Firenze ha spiegato alle aziende del territorio come usufruire dei contributi per interventi di efficientamento energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, così da ridurre i costi in bolletta. I relativi bandi sono due (Fer imprese e Energia imprese processi produttivi) e le domanda per il contributo può essere presentata entro le 16 del 7 gennaio 2025. «L'iniziativa – ha spiegato Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Firenze – è nata per dare un aiuto concreto alle nostre aziende nel contenere i costi in bolletta favorendo, inoltre, un consumo più green e meno impattante. Gli artigiani, che custodiscono un saper fare e una cultura del lavoro, possono fare molto anche per l'ambiente, nostra casa comune». Lanazione.it - Toscana, contributi a fondo perduto per ridurre i costi dell’energia di imprese e professionisti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Nella settimana per l'energia e la sostenibilità 2024, ConfartigianatoFirenze ha spiegato alle aziende del territorio come usufruire deiper interventi di efficientamento energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, così dain bolletta. I relativi bandi sono due (Fere Energiaprocessi produttivi) e le domanda per il contributo può essere presentata entro le 16 del 7 gennaio 2025. «L'iniziativa – ha spiegato Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Firenze – è nata per dare un aiuto concreto alle nostre aziende nel contenere iin bolletta favorendo, inoltre, un consumo più green e meno impattante. Gli artigiani, che custodiscono un saper fare e una cultura del lavoro, possono fare molto anche per l'ambiente, nostra casa comune».

