Slask Wroclaw Unahotels 65-73: blitz reggiano in terra polacca (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Una Pallacanestro Reggiana non brillantissima, ma lucida ed efficace nei momenti decisivi, espugna il parquet dello Slask Wroclaw ed ipoteca il passaggio alla seconda fase della Fiba Champions League. Con questa vittoria i biancorossi chiudono il girone d’andata. Quello di ritorno, in cui la truppa di Priftis proverà ad accedere direttamente al secondo turno andando alla caccia del primo posto, comincerà il 12 novembre, al PalaBigi, ancora contro i polacchi. Tre i grandi protagonisti del successo Unahotels: Winston con le sue ficcanti penetrazioni, Smith coi canestri dalla lunga e finalmente un solidissimo e concreto Gombauld. Dopo tre quarti vissuti in sostanziale, per non dire assoluto, equilibrio, con ben pochi strappi tra le due squadre, l’incontro si è deciso solo nell’ultimo periodo. Sport.quotidiano.net - Slask Wroclaw Unahotels 65-73: blitz reggiano in terra polacca Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Reggio Emilia, 29 ottobre 2024 – Una Pallacanestro Reggiana non brillantissima, ma lucida ed efficace nei momenti decisivi, espugna il parquet delloed ipoteca il passaggio alla seconda fase della Fiba Champions League. Con questa vittoria i biancorossi chiudono il girone d’andata. Quello di ritorno, in cui la truppa di Priftis proverà ad accedere direttamente al secondo turno andando alla caccia del primo posto, comincerà il 12 novembre, al PalaBigi, ancora contro i polacchi. Tre i grandi protagonisti del successo: Winston con le sue ficcanti penetrazioni, Smith coi canestri dalla lunga e finalmente un solidissimo e concreto Gombauld. Dopo tre quarti vissuti in sostanziale, per non dire assoluto, equilibrio, con ben pochi strappi tra le due squadre, l’incontro si è deciso solo nell’ultimo periodo.

