Sisma 2016 a ottobre record della ricostruzione privata | 1685 milioni erogati

Sisma 2016, a ottobre record della ricostruzione privata: 168,5 milioni erogati

L'evoluzione positiva della ricostruzione nel Centro Italia colpito dal Sisma del 2016 si conferma anche nel 2024. A testimoniarlo i dati di Cassa depositi e prestiti, che fornisce alle banche convenzionate la provvista di fondi necessari a pagare le ditte all'opera nei cantieri della ricostruzione. Numeri che parlano chiaro: fino al 25 ottobre 2024 (ultima rilevazione del dato) Cdp ha erogato un totale di 5,130 miliardi di euro per la ricostruzione privata, di cui circa 2,7 miliardi di euro a partire dal 1 gennaio 2023, pari al 52% dell'intero importo erogato dal 2017. Il record è stato raggiunto proprio nel mese di ottobre con 168,5 milioni erogati.

Sisma 2016, a ottobre record della ricostruzione privata: 168,5 milioni erogati

L’evoluzione positiva della ricostruzione nel Centro Italia colpito dal sisma del 2016 si conferma anche nel 2024. A testimoniarlo i dati di Cassa ...

Il sisma di Norcia nel film di Sbarretti

Online la nuova opera del regista, ad 8 anni esatti dalle scosse che hanno distrutto migliaia di edifici ...

Umbria, approvati i fondi aggiuntivi per la ricostruzione post sisma: oltre 4 milioni di euro per Preci e l'ospedale di Norcia

La novità è arrivata martedì 29 ottobre dalla Cabina di coordinamento. Il commissario Castelli: "Un cambio di passo" ...

Sisma 2016, otto anni fa le scosse di ottobre. Acquaroli: “Nonostante le ferite, il nostro operato prosegue”

Il Governatore: "L'Usr regionale eroga annualmente qualcosa come 1 miliardo di euro ai privati per il ripristino delle proprie abitazioni. Prosegue parallelamente anche la ricostruzione pubblica" ...