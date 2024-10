Si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador (Di martedì 29 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto a causa di un'interruzione dell'elettricità. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha spiegato che uno dei bracci della giostra si è staccato all'improvviso, provocando la caduta dei passeggeri. Fanpage.it - Si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto a causa di un'interruzione dell'elettricità. Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha spiegato che uno dei bracci dellasi èto all'improvviso, provocando la caduta dei passeggeri.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Siildi unaal luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador; Shock a San Severo: lasi rompe, feriti gravi nell'incidente; Tragedia al luna park, siildi una: 2 morti e decine di feriti (video); Tragedia al luna park in India: si spezza ildella- il video; Siun pezzo dellamentre decine di ragazzi sono sospesi per aria: terrore a Siderno, il VIDEO; Stati Uniti, lasta per ribaltarsi: l’intervento dei passanti evita la tragedia; Leggi >>>

Si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone in Ecuador

(fanpage.it)

Il tenente colonnello Ricardo Armas, capo del distretto di Daule, ha spiegato che uno dei bracci della giostra si è staccato all'improvviso, provocando la caduta dei passeggeri. Appena appreso ...

Ecuador, si stacca il braccio di una giostra al luna park: gravemente ferite sei persone

(youmedia.fanpage.it)

Le esplode la sigaretta elettronica mentre fuma, 20enne gravemente ferita finisce in ospedale Oggi a Palermo una ragazza di vent'anni è finita all'ospedale a causa di una sigaretta elettronica esplosa ...

Si rompe una giostra durante la festa patronale, feriti

(msn.com)

(ANSA) - SAN SEVERO, 20 MAG - Diverse persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite questa a sera a San Severo in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata da supporto ...

Incidente all’ingresso di Giostra: si scontrano 4 auto scendendo da San Michele

(tempostretto.it)

MESSINA – Ancora un incidente tra auto a pochi metri dall’imbocco autostradale di Giostra. Alcune vetture, nel tratto in discesa da San Michele e verso l’ingresso in tangenziale, si sono centrate, ...