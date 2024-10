Sezione Egizia del Museo del Sannio, tutto pronto per la festa di Halloween (Di martedì 29 ottobre 2024) Comunicato Stampa È tutto pronto per “Halloween al Museo Fuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa in programma per giovedì prossimo (ore 17,30), in occasione della festa di Halloween, presso la Sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento, riservata Continua L'articolo Sezione Egizia del Museo del Sannio, tutto pronto per la festa di Halloween proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Sezione Egizia del Museo del Sannio, tutto pronto per la festa di Halloween Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Comunicato Stampa Èper “alFuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa in programma per giovedì prossimo (ore 17,30), in occasione delladi, presso ladeldeldi Benevento, riservata Continua L'articolodeldelper ladiproviene da Fremondoweb.

Benevento: la festa di Halloween per i bambini alla sezione Egizia del Museo del Sannio.

E’ tutto pronto per “Halloween al museo … Fuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa in programma per giovedì prossimo (ore 17,30), in occasione della festa di Halloween, presso la Sezione Egizia del ...

Immagini dal Sannio: il Museo del Sannio, culla di cultura a Benevento

Il racconto di oggi verte su uno dei più importanti riferimenti archeologici del centro sud, sito in un impianto eletto bene materiale Unesco nel 2011.

Benevento, caso museo del Sannio: veleni e progetti bloccati

Vertici separati in casa al Museo del Sannio. La principale istituzione culturale della città e della provincia, perno degli ambiziosi progetti futuri di sviluppo turistico, primo tra tutti ...

Turismo a Benevento, il Sannio conquista i buyers: «Presto nei cataloghi»

Ieri giornata dedicata alla città con partenza dal Teatro Romano e immancabili visite alla Cattedrale, all'Arco di Traiano, a Santa Sofia, al Museo del Sannio e ad Arcos per la sezione egizia.