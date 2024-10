Senna: Il trailer ufficiale della miniserie che racconta vita e carriera del pilota di Formula 1 (Di martedì 29 ottobre 2024) Tutti gli episodi del drama biografico con Gabriel Leone saranno disponibili in streaming su Netflix dal 29 novembre. Comingsoon.it - Senna: Il trailer ufficiale della miniserie che racconta vita e carriera del pilota di Formula 1 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tutti gli episodi del drama biografico con Gabriel Leone saranno disponibili in streaming su Netflix dal 29 novembre.

Senna, la serie Netflix sulla storia di Ayrton: il primo trailer ufficiale

La vita di Ayrton Senna, l'indimenticabile pilota brasiliano di Formula 1, verrà raccontata in una serie Netflix che ne celebra il ricordo a 30 anni dalla morte ...

Senna: arriva la miniserie Netflix che racconta il pilota brasiliano

Con la regia di Vicente Amorim e Júlia Rezende, Senna arriva sulla piattaforma streaming dal 29 novembre. Qui sotto, il trailer ufficiale della serie Netflix.

Netflix: dal 29 novembre la serie dedicata ad Ayrton Senna [VIDEO]

Netflix lancia la serie dedicata ad Ayrton Senna ‚ÄúSenna‚ÄĚ, una miniserie ... ha visto la pubblicazione del primo trailer ufficiale lo scorso 30 aprile. Ora, a ridosso del lancio, vengono ...

