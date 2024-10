Salvini: “Elettrico entro 2035 un suicidio, lavoriamo per cambiare i tempi” (Di martedì 29 ottobre 2024) Salvini ha anche commentato le regionali in Liguria affermando che oggi "è una bellissima giornata di sole", e sottolineando che "è stata una campagna elettorale complicata", tra il presidente uscente agli arresti e i media che si scagliavano contro il sistema ligure L'articolo Salvini: “Elettrico entro 2035 un suicidio, lavoriamo per cambiare i tempi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Salvini: “Elettrico entro 2035 un suicidio, lavoriamo per cambiare i tempi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha anche commentato le regionali in Liguria affermando che oggi "è una bellissima giornata di sole", e sottolineando che "è stata una campagna elettorale complicata", tra il presidente uscente agli arresti e i media che si scagliavano contro il sistema ligure L'articolo: “unper” proviene da Il Difforme.

