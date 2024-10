Saluto romano per Ramelli, assolti militati per il "Presente": "Il fatto non sussiste" (Di martedì 29 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Milano ha chiuso il caso della "chiamata del Presente" alla commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016 con la piena assoluzione deglli 8 imputati Ilgiornale.it - Saluto romano per Ramelli, assolti militati per il "Presente": "Il fatto non sussiste" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Corte d'Appello di Milano ha chiuso il caso della "chiamata del" alla commemorazione di Sergionel 2016 con la piena assoluzione deglli 8 imputati

Saluto romano per Ramelli, assolti militati per il "Presente": "Il fatto non sussiste"

(ilgiornale.it)

La Corte d'Appello di Milano ha chiuso il caso della "chiamata del Presente" alla commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016 con la piena assoluzione deglli 8 imputati ...

