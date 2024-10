Roma-Torino (giovedì 31 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Fiducia a tempo per Juric (Di martedì 29 ottobre 2024) Juric è approdato sulla panchina della Roma praticamente senza preavviso e la conseguenza dell’esonero di De Rossi è che il tecnico croato e il Torino si ritroveranno avversari nella notte di Halloween, e il momento horror dei padroni di casa è perfetto per l’atmosfera che si vivrà all’Olimpico. I giallorossi sono stati travolti 5-1 dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Roma-Torino (giovedì 31 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Fiducia a tempo per Juric Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 29 ottobre 2024)è approdato sulla panchina dellapraticamente senza preavviso e la conseguenza dell’esonero di De Rossi è che il tecnico croato e ilsi ritroveranno avversari nella notte di Halloween, e il momento horror dei padroni di casa è perfetto per l’atmosfera che si vivrà all’Olimpico. I giallorossi sono stati travolti 5-1 dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Torino in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta

(Ascoltitv.it)

Alle ore 20.45 di giovedì 31 ottobre si gioca Roma-Torino, partita in programma per la decima giornata del

Roma - Juric rimane in panchina almeno fino al Torino - «poi dipenderà dai risultati» (Sky Sport)

(Ilnapolista.it)

Secondo quanto riporta Sky Sport, Ivan Juric rimane l’allenatore dalla Roma. Almeno fino a Torino ci sarà lui sulla panchina giallorossa. Oggi è a Trigoria, centro sportivo della Roma, a dirigere l’allenamento in vista della sfida infrasettimanale ...

Roma-Torino, i consigli per il Fantacalcio

(fantacalcio.it)

In questo turno andrà in scena anche il match tra Roma e Torino, in programma giovedì 31 ottobre alle 20.45: ecco i consigli per il Fantacalcio di Roma-Torino. I consigli per il Fantacalcio di ...

Roma-Torino: orario dove vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

(ilmessaggero.it)

La nona giornata di Serie A si è appena chiusa, ma è quasi tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale. C'è molta attesa per il match tra Roma e Torino ...

Pronostico Serie A, Roma - Torino: partita verità per la Roma, favorita in combo a 1.85

(assopoker.com)

Roma – Torino è il posticipo del giovedi sera per il 10° turno di Serie A, con inizio alle 20.45 di giovedì 31 presso l'Olimpico di Roma ...

Biglietti Roma-Torino: prezzi e modalità d'acquisto

(fantacalcio.it)

Tutti i biglietti per Roma-Torino sono acquistabili sul sito ufficiale della Roma e sui portali e circuiti autorizzati. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola ...