Rocco Siffredi: "A scuola educazione sessuale e sentimentale. Internet facilita accesso a pornografia, ma le relazioni non sono divertimento e spettacolo"

Rocco Siffredi, icona del cinema per adulti italiano, ha recentemente espresso il proprio parere sul tema dell'educazione sessuale nelle scuole. Alla vigilia del suo sessantesimo compleanno, l'attore ha ampliato il proprio impegno, presentandosi su palcoscenici teatrali con un monologo autobiografico. Lo spettacolo, prodotto e diretto da Paolo Ruffini, approderà a Torino il prossimo 4 novembre, presso il Teatro Alfieri.

