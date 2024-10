Rapporto Agenas sugli ospedali, Sicilia in crescita: "Balzo in avanti, l'impegno profuso sta dando i suoi risultati" (Di martedì 29 ottobre 2024) Permane la disparità tra Nord e Sud ma la Sicilia ha mostrato miglioramenti. E ancora: la Sardegna diventa la regione con maggiori criticità negli ospedali, spodestando la Calabria, mentre i migliori istititi sono l'Humanitas di Rozzano e due strutture pubbliche, l'ospedale di Ancona e il Careggi Palermotoday.it - Rapporto Agenas sugli ospedali, Sicilia in crescita: "Balzo in avanti, l'impegno profuso sta dando i suoi risultati" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Permane la disparità tra Nord e Sud ma laha mostrato miglioramenti. E ancora: la Sardegna diventa la regione con maggiori criticità negli, spodestando la Calabria, mentre i migliori istititi sono l'Humanitas di Rozzano e due strutture pubbliche, l'ospedale di Ancona e il Careggi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sugliin crescita: "Balzo in avanti, l'impegno profuso sta dando i suoi risultati"; Sanità siciliana: a sorpresa balzo in avanti nelle cure. Benedi Ragusa e Vittoria. Soddisfatto S...;: ancora grandi differenze territoriali nelle Reti tempo-dipendenti;, Bolzano in testa alla Rete Emergenza-Urgenza. Male la Campania; Assistenza sanitaria fuori Regione, quando serve davvero e perché. I criteri per scegliere; Ictus, l’elevata mortalità in: “Cosa non funziona nel sistema”; Leggi >>>

Nella classifica dei migliori ospedali d’Italia la Sicilia va meglio che in passato. Un’eccellenza è in provincia di Messina

(meridionews.it)

Nelle prime posizioni non una grande presenza del meridione, ma «abbiamo eccellenze al Nord e iniziano a esserci eccellenze anche al Sud».

Il rapporto Agenas: in miglioramento la Sanità siciliana

(insanitas.it)

Nel sistema sanitario italiano diminuisce il divario tra Nord e Sud, Ecco gli ospedali della nostra Regione che si sono distinti ...

I migliori ospedali d’Italia, la sorpresa, tre siciliani sul podio per tempestività

(blogsicilia.it)

Il report Agenas 2023 rivela l'eccellenza degli ospedali siciliani nel trattamento tempestivo di fratture del femore e angioplastica coronarica ...

Quali sono i migliori ospedali italiani per tumori, infarti o nascite: le “pagelle” nel report di AGENAS

(msn.com)

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha presentato il Programma Nazionale Esiti (PNE) 2024, un'iniziativa volta ad analizzare ...