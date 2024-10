Ilrestodelcarlino.it - Per la Primavera impegno di Coppa con il Pisa

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il lungo fine settimana del settore giovanile era iniziato col pareggio dellanel match col Monza: tutto bello fino a quindici minuti dal termine quando prima un gol rocambolesco ha rimesso in corsa i lombardi, poi Milone da Taurianova ha concesso un rigore come minimo discutibile che ha permesso agli ospiti di pareggiare. Oggi i ragazzi allenati da Nicola Campedelli tornano in campo, ancora sul campo centrale di Martorano, ma per laItalia, l’avversario di turno è il, fischio di inizio alle 14. Poi, sabato, per quanto riguarda il campionato i giovani bianconeri saranno in trasferta sul campo della Roma, fischio di inizio alle 15.