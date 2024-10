Pattinaggio artistico a rotelle: introdotta una nuova norma per lo short. Gare più avvincenti nel libero (Di martedì 29 ottobre 2024) La stagione 2025 di Pattinaggio artistico a rotelle sarà contrassegnata da una interessante nuova norma regolamentare che, sulla carta, potrebbe rendere le competizioni ancora più avvincenti. Stiamo parlando di una modifica che comprende solo la specialità del libero individuale, già pubblicata nelle scorse settimane e da pochi giorni adeguata ovviamente anche dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. A partire dalla prossima stagione infatti, per ciò che concerne le categorie selettive (cadetti, jeunesse, junior e senior) nel programma corto sarà possibile inserire solo due salti tripli nell’elemento di combinazione. Nella catena, si precisa, ci dovrà essere inoltre almeno un salto da una rotazione per le combinazioni da tre o da quattro. L’intervento contribuirà a rendere le prove ancora più aperte. Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: introdotta una nuova norma per lo short. Gare più avvincenti nel libero Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La stagione 2025 disarà contrassegnata da una interessanteregolamentare che, sulla carta, potrebbe rendere le competizioni ancora più. Stiamo parlando di una modifica che comprende solo la specialità delindividuale, già pubblicata nelle scorse settimane e da pochi giorni adeguata ovviamente anche dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici. A partire dalla prossima stagione infatti, per ciò che concerne le categorie selettive (cadetti, jeunesse, junior e senior) nel programma corto sarà possibile inserire solo due salti tripli nell’elemento di combinazione. Nella catena, si precisa, ci dovrà essere inoltre almeno un salto da una rotazione per le combinazioni da tre o da quattro. L’intervento contribuirà a rendere le prove ancora più aperte.

