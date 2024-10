Omicidio Thomas Bricca, la famiglia: “Era preoccupato per le liti degli amici con i Toson” (Di martedì 29 ottobre 2024) Continua il processo per l'Omicidio del 19enne Thomas Bricca, ucciso in piazza ad Alatri: la famiglia in aula ha raccontato delle preoccupazioni del ragazzo, i cui amici avevano avuto numerose discussioni con la famiglia Toson. Fanpage.it - Omicidio Thomas Bricca, la famiglia: “Era preoccupato per le liti degli amici con i Toson” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Continua il processo per l'del 19enne, ucciso in piazza ad Alatri: lain aula ha raccontato delle preoccupazioni del ragazzo, i cuiavevano avuto numerose discussioni con laToson.

