Ognissanti e festa dei morti I cimiteri prolungano l’orario di apertura

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si avvicinano il giorno die quello della commemorazione dei propri cari defunti e anche quest’anno icomunali di Empoli saranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 17.30. Non sono previste però modifiche al transito o alla sosta, non ritenute necessarie per la gestione dell’afflusso ai vari camposanti. Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli ha comunicato che al cimitero di Empoli la Santa Messa sarà officiata venerdì 1 novembre alle 10 e sabato 2 novembre alle 15. In questo secondo caso sarà poi seguita dalla solenne benedizione dei defunti. È attivo anche il servizio di accompagnamento per coloro che non possono raggiungere il cimitero in autonomia: prenotazione allo 0571 7255.