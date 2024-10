Oggi è una giornata storica, Milan-Napoli gratis su Dazn: la Serie A torna in chiaro dopo 28 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva il grande giorno che riporta la Serie A indietro di 28 anni. Erano altri tempi e il calcio è ormai cambiato nell’epoca delle pay tv, ma a distanza di molto tempo da quel Juventus-Sampdoriad dell’aprile del 1996, una partita del massimo campionato torna a essere visibile in chiaro. Dazn, infatti, ha scelto di trasmettere gratuitamente il big match del turno infrasettimanale tra Milan e Napoli (per ragioni tecniche, soltanto ai primi 2 milioni di utenti non abbonati che accederanno sulla piattaforma streaming). Si tratta di una opzione resa possibile dal pacchetto Try and buy dei diritti tv commercializzati dalla Lega Serie A, che prevede fino a un massimo di cinque partite a stagione mandate in onda in chiaro. E la sfida di Oggi della decima giornata è quella scelta dall’emittente. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva il grande giorno che riporta laA indietro di 28. Erano altri tempi e il calcio è ormai cambiato nell’epoca delle pay tv, ma a distanza di molto tempo da quel Juventus-Sampdoriad dell’aprile del 1996, una partita del massimo campionatoa essere visibile in, infatti, ha scelto di trasmettere gratuitamente il big match del turno infrasettimanale tra(per ragioni tecniche, soltanto ai primi 2 milioni di utenti non abbonati che accederanno sulla piattaforma streaming). Si tratta di una opzione resa possibile dal pacchetto Try and buy dei diritti tv commercializzati dalla LegaA, che prevede fino a un massimo di cinque partite a stagione mandate in onda in. E la sfida didella decimaè quella scelta dall’emittente.

