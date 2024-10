Netflix lancia la nuova funzionalità "Momenti" per salvare e condividere le scene preferite (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco come memorizzare, salvare e condividere le scene preferite dei film e delle serie disponibili su Netflix con una semplice funzionalità. Una nuova funzione disponibile su Netflix. Il colosso dello streaming ha deciso di favorire la condivisione di clip attraverso la funzionalità Momenti, che permette di memorizzare, salvare e condividere le scene preferite di fim e serie tv. La funzione Momenti, disponibile da lunedì, consentirà agli utenti di salvare rapidamente i loro Momenti preferiti dalle serie e dai film Netflix. Gli utenti possono quindi rivedere immediatamente quei Momenti o condividerli su piattaforme come Instagram, Snapchat e Facebook con un semplice clic. Quando un utente condivide una clip su un'altra piattaforma, chiunque lo segua può fare clic sul suo post ed essere Movieplayer.it - Netflix lancia la nuova funzionalità "Momenti" per salvare e condividere le scene preferite Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ecco come memorizzare,ledei film e delle serie disponibili sucon una semplice. Unafunzione disponibile su. Il colosso dello streaming ha deciso di favorire la condivisione di clip attraverso la, che permette di memorizzare,ledi fim e serie tv. La funzione, disponibile da lunedì, consentirà agli utenti dirapidamente i loropreferiti dalle serie e dai film. Gli utenti possono quindi rivedere immediatamente queio condividerli su piattaforme come Instagram, Snapchat e Facebook con un semplice clic. Quando un utente condivide una clip su un'altra piattaforma, chiunque lo segua può fare clic sul suo post ed essere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Madness - il teaser della nuova serie Netflix con Colman Domingo

(Metropolitanmagazine.it)

Nel primo sguardo a The Madness, Colman Domingo è in fuga dopo essere stato incastrato per omicidio. Nel teaser della sua prossima serie thriller politica su Netflix, i cui otto episodi debutteranno il 28 novembre sulla piattaforma di streaming, il ...

La legge di Lidia Poët 2 - trailer e poster della nuova stagione in arrivo su Netflix

(Spettacolo.eu)

La legge di Lidia Poët 2, ecco il trailer e il poster della nuova stagione presentata ad Alice nella città e in arrivo su Netflix: nel cast Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta e Gianmarco Saurino Sono disponibili il trailer e il poster della ...

Netflix ora ti fa condividere la tua scena preferita in modo semplice e veloce

(multiplayer.it)

La nuova funzione di Netflix permette di creare link diretti ai momenti migliori di serie e film, facilitando la condivisione e il rewatching.

Novità Netflix: salva e condividi subito le tue scene preferite!

(telefonino.net)

Netflix si aggiorna aggiungendo Moments, la funzionalità che ti consente di salvare, rivivere e condividere le tue scene preferite.

I prezzi di Netflix aumentano (di nuovo): ecco i rincari per ciascun piano tariffario

(urbanpost.it)

L'aumento dei prezzi di Netflix pare oramai una costante. Periodicamente vengono comunicati dei rincari: ecco gli ultimi ...

Netflix aggiunge la funzione “Moments” che consente agli utenti di condividere facilmente le scene preferite

(cinefilos.it)

Siamo entusiasti di aggiungere ancora più funzioni in futuro per aiutare i membri a godere e condividere i loro momenti preferiti di Netflix”. Cosa è possibile fare con la funzione Moments di Netflix ...