Morte Matilde Lorenzi la sequenza delle foto tra l’incidente sugli sci e i soccorsi arrivati 20 minuti dopo la caduta

9:40 del mattino l'orario in cui la 19enne cade e sbatte il volto riportando trauma cranico e facciale. I soccorsi ci impiegano 20 minuti ad arrivare, dopodiché arriva anche l'elicottero che la porta in ospedale dove la giovane non riuscirà a superare nemmeno la notte

La sequenza dei soccorsi attraverso la webcam: l’elicottero è arrivato in una ventina di minuti

La tragedia di Matilde Lorenzi è impressa nelle immagini della webcam dell’Iceman Ötzi Peak che ha filmato la scena a quota 3251 metri. Il dramma si è consumato tra le 9.40 e le 9.50, sul lato destro ...

Matilde Lorenzi è morta a 20 anni mentre faceva quello che le piaceva più di tutto il resto nella vita, cioé sciare. Oggi spunta un video da un'intervista andata in ...

(LaPresse) Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro, è morta dopo una caduta in Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. E' ...

Terribile notizia per lo sport italiano: è morta a 20 anni Matilde Lorenzi, giovane sciatrice della nazionale azzurra. La promessa dello sci italiano avrebbe compiuto 20 anni il mese prossimo.