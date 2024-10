Modifiche alla viabilità per manutenzione stradale sulla provinciale 54 (Di martedì 29 ottobre 2024) Per cinque notti consecutive, dalle ore 21 alle ore 6, per consentire all’Anas di svolgere lavori di manutenzione stradale della tangenziale in corrispondenza del cavalcavia “San Giorgio”, vigerà il restringimento di carreggiata della strada provinciale 54, in territorio di Catania Cataniatoday.it - Modifiche alla viabilità per manutenzione stradale sulla provinciale 54 Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per cinque notti consecutive, dalle ore 21 alle ore 6, per consentire all’Anas di svolgere lavori didella tangenziale in corrispondenza del cavalcavia “San Giorgio”, vigerà il restringimento di carreggiata della strada54, in territorio di Catania

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:viabilità perstradale sulla provinciale 54; Faenza:viabilità perdel verde; Lavori Stradali ad Alessandria:Viabilità dal 7 all'11 Ottobre; Via Diaz: dal 14 ottobre al via lavori distraordinaria, alcuneviabilità;viabilità in via delle Bonifiche per lavori didel cavalcavia; Lavori disu immobile di via dei Crispolti –’; Leggi >>>

Faenza: modifiche alla viabilità per manutenzione del verde

(ravennawebtv.it)

Si comunica che, per attività di manutenzione al verde, dalle ore 7.30 di mercoledì 30 alle ore 18 di giovedì 31 ottobre, lungo il percorso ciclopedonale che collega il parcheggio di via Granarolo 26 ...

Commemorazione defunti a Messina 2024: come cambia la viabilità dal 31 ottobre al 3 novembre

(normanno.com)

I provvedimenti viari disposti in vista della commemorazione dei defunti a Messina dal 31 ottobre al 3 novembre 2024.

Lecco. Le modifiche alla viabilità previste da lunedì 28 ottobre

(msn.com)

Mercoledì mattina l’allestimento delle bancarelle in centro LECCO – Il Comune di Lecco, riguardo le modifiche alla viabilità della prossima settimana, segnala in maniera particolare quelle determinate ...

Decoro del centro storico, le azioni in arrivo su manutenzioni e viabilità

(orvietonews.it)

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunnale, il capogruppo di Forza Italia Evasio Gialletti ha ricordato che "in Commissione l’assessore Pizzo aveva annunciato che per i problemi della manutenzione del ...