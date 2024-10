Meloni: "Il rapporto con la Libia e una priorità per l'Italia e per l'Unione Europea" (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Tripoli, 29 ottobre 2024 "Noi consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia, lo consideriamo una priorità per l'Europa e pensiamo che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità" così la premier Giorgia Meloni nel corso del Business Forum tra Italia e Libia insieme al primo ministro Libico Dabaiba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Meloni: "Il rapporto con la Libia e una priorità per l'Italia e per l'Unione Europea" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Tripoli, 29 ottobre 2024 "Noi consideriamo ilcon launaper l', lo consideriamo unaper l'Europa e pensiamo che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità" così la premier Giorgianel corso del Business Forum trainsieme al primo ministro Libico Dabaiba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Tripoli, 29 ottobre 2024 "Noi consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia, lo consideriamo una priorità per l'Europa e pensiamo che la cooperazione profonda che ci ...

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è recata a Tripoli ...

Giorgia Meloni ha inaugurato il forum Italia-Libia sull'economia, annunciando l'apertura di un nuovo collegamento: "Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025" ...

Intervento della premier al Business Forum: 'Ita Airways tornerà a collegare le nostre Nazioni a partire da gennaio 2025 ...