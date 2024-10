Mario Rui cambia procuratore, colpo di scena sul futuro con il Napoli: cosa succederà (Di martedì 29 ottobre 2024) Il terzino di proprietà della SSC Napoli Mario Rui, da inizio stagione fuori dai piani del tecnico Antonio Conte, cambierà procuratore: c’è il colpo di scena sul futuro con gli azzurri. Quale sarà il futuro di Mario Rui? I tifosi della SSC Napoli non fanno altro che chiederselo praticamente da inizio stagione, data la decisione da parte di Antonio Conte di metterlo fuori dalla lista per la Serie A. Decisione scaturita anche in seguito alla volontà del terzino portoghese di rifiutare le varie offerte arrivate nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, scenario che ha portato anche ad allontanarlo da Mario Giuffredi, procuratore che fino a qualche settimana fa curava i suoi interessi. Il noto portale tuttomercatoweb. Spazionapoli.it - Mario Rui cambia procuratore, colpo di scena sul futuro con il Napoli: cosa succederà Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il terzino di proprietà della SSCRui, da inizio stagione fuori dai piani del tecnico Antonio Conte, cambierà: c’è ildisulcon gli azzurri. Quale sarà ildiRui? I tifosi della SSCnon fanno altro che chiederselo praticamente da inizio stagione, data la decisione da parte di Antonio Conte di metterlo fuori dalla lista per la Serie A. Decisione scaturita anche in seguito alla volontà del terzino portoghese di rifiutare le varie offerte arrivate nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato,rio che ha portato anche ad allontanarlo daGiuffredi,che fino a qualche settimana fa curava i suoi interessi. Il noto portale tuttomercatoweb.

