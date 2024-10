Panorama.it - Lo stellone del Napoli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilpassa a San Siro sui resti del Milan, una vittoria netta e convincente che allunga la classifica e regala una parvenza di fuga al passo con cui i partenopei stanno dominando la situazione. Verdetto senza appello per quanto la squadra di Fonseca abbia tentato di reagire e a tratti abbia messo preoccupazione a Meret, soprattutto nella parte centrale del primo tempo. E' innegabile, però, che la capolista abbia disposto dell'avversario giocando con freno e acceleratore sulla partita soffrendo solo a tratti. La rete concessa da Pavlovic a Lukaku all'alba della sfida ha spianato la strada al piano gara preferito da Conte: controllo basso del campo e ripartenza veloce. Senza mezza squadra titolare, invece, il Milan si affidato agli strappi di chi a turno è riuscito a trovare un pertugio nel muro azzurro: non è servito a rimettere in equilibrio la sfida.