LIVE – Arnaldi-Rune 4-6 4-5, primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 29 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Rune, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 (cemento indoor). Il sanremese è reduce dalla trasferta di Basilea, dove si è arreso in tre set all’esordio contro il lucky loser belga David Goffin. Ora per lui c’è il danese, numero tredici al mondo, che nella cittadina elvetica è uscito in semifinale in due parziali per mano del futuro vincitore ovvero il gigante transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, con l’azzurro che partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, ha raccolto appena due vittorie dall’inizio di settembre in una stagione per lui veramente dispendiosa. Il suo avversario, invece, è in buona forma e nelle ultime settimane, tra le altre cose, ha raggiunto il penultimo atto anche a Tokyo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Il sanremese è reduce dalla trasferta di Basilea, dove si è arreso in tre set all’esordio contro il lucky loser belga David Goffin. Ora per lui c’è il danese, numero tredici al mondo, che nella cittadina elvetica è uscito in semifinale in due parziali per mano del futuro vincitore ovvero il gigante transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. Tra i due giocatori si tratta delscontro diretto in carriera, con l’azzurro che partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, ha raccolto appena due vittorie dall’inizio di settembre in una stagione per lui veramente dispendiosa. Il suo avversario, invece, è in buona forma e nelle ultime settimane, tra le altre cose, ha raggiunto il penultimo atto anche a Tokyo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Regionali Liguria, segui il live degli scrutini sezione per sezione. TESTA A TESTA

(riviera24.it)

Genova. Sono 1785 le sezioni sparse in tutta la regione Liguria da scrutinare per assegnare la vittoria a uno tra i due candidati favoriti per la presidenza, Marco Bucci, centrodestra, e Andrea Orland ...

Alle urne meno della metà dei liguri, affluenza al 45,96%

(rainews.it)

Diffusi i dati, non ancora definitivi, delle elezioni regionali in Liguria. L'affluenza si è fermata al 45,54%, ben 8 punti percentuali in meno rispetto alle elezioni del 2020, quando a votare erano ...

Live Events

(redbull.com)

Sit back and catch the very best live events from around the world on Red Bull TV: from the Red Bull Cliff Diving to Red Bull Batalla, you can watch it all right here.

Napoli-Monza LIVE alle 20.45

(calciomercato.com)

in scena alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, con le reti di Politano (a segno per il decimo anno di fila in Serie A) e Kvaratskhelia, al terzo centro in campionato. Deludono i ...