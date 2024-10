Ilfattoquotidiano.it - L’ex sindaca di Barcellona Ada Colau: “Esercito israeliano ha attaccato con i lacrimogeni la nostra delegazione in Cisgiordania”

(Di martedì 29 ottobre 2024)di, Ada, e l’eurodeputato dei Comus (Podemos), Jaume Asens, in due video postati nei rispettivi account su X, hanno denunciato un attacco dell’contro la “internazionale” di cui fanno parte e che si trova a Nablus, in. Il gruppo stava accompagnando i “contadini palestinesi semplicemente a raccogliere le olive nei campi” ed è stato bersagliato dae granate stordenti.mostra nel video i campi fumanti e racconta che miliari dell’“hanno cominciato a sparare all’improvviso gascontro i contadini che non facevano altro che raccogliere olive, hanno sparato anche ad altezza uomo”. “È arrivato l’e ha esploso spari assordanti e gasnon solo contro i contadini, ma anche contro lainternazionale”, ha spiegato Asens nel suo videomessaggio.