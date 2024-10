Quotidiano.net - L’analisi del voto in Liguria, Pd primo partito ma non basta: crollano i 5 Stelle a casa di Grillo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ottobre 2024 – Alla lotteria delligure il centrodestra pesca il biglietto vincente: “Ancora una volta la coalizione unita ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”, esulta Giorgia Meloni. Ma il grido risulta un po’ strozzato. Perché il successo è innegabilmente un regalo di Giuseppe Conte. È lui che ha messo il veto su Renzi, intonando il de profundis per il campo largo: in un duello sul filo di lana ogni contributo è vitale. Soprattutto, è stato lui a litigare con il fondatore di M5s a poche ore dall’apertura delle urne: non solo l’Elevato non ha votato a Genova, la sua città, ma molti elettori pentastellati hanno seguito il suo esempio. Di qui, il crollo di M5s.