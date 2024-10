Ilfattoquotidiano.it - La spesa sanitaria è un carrozzone ormai vuoto? I progetti sono inutili e costosi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) In questi giorni si svolgono a Milano le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici a cuiiscritto dal 1981. Per la seconda volta mirecato alle urne per votare un collega ospedaliero che conosco da lungo tempo. Poche persone. Molte legate all’attuale Consiglio che è in essere da lungo tempo. Molti i medici di base che devono difendere la categoria. Quanti veramente interessati a difendere la medicina pubblica e non gli interessi di categoria? Difficile risposta. Vedremo se ci sarà un nuovo corso e delle nuove idee. Perché è sempre difficile fare delle proposte che non servano solo a fini “elettorali” a qualunque livello. In questo momento storico difficile per la sanità italiana post pandemia che nessuno ci ha dettagliatamente spiegato. Perché i soldisempre pochi e nemmeno sappiamo quanti ne abbiamo spesi negli ultimi quattro anni. A qualunque livello.