Ilrestodelcarlino.it - La crisi della storica cooperativa: "Il piano di risanamento Cmc appare fondato, cessione vicina"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi". Inoltre in questo momento l’azienda è in "sostanziale equilibrio economico-finanziario". Considerazioni che per Cmc significano altri 120 giorni di tempo al riparo da iniziative dei creditori in grado di turbare ladel suo ramo più importante, quello delle costruzioni: un’operazione, questa, "chesufficientemente certa e imminente". È quanto si legge nell’ordinanza con la quale il giudice Paolo Gilotta ha accolto il ricorso di Cmc per la conferma delle misure protettive. Un’iniezione di fiducia per lo storico colosso di via Trieste, con un occhio alle date però: perché il provvedimento del giudice, depositato venerdì, fa decorrere i 120 giorni dalla data dell’istanza: 28 giugno.