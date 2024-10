Quotidiano.net - John Travolta, chi sono i figli avuti dalla compianta moglie Kelly Preston

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’attriceè mancata nell’estate del 2020, a soli 57 anni, a causa di un cancro al seno. Ne ha dato notizia sui social il marito, con il quale laera sposata dal 1991. I due hanno avuto tre: Jett (1992-2009), Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010). Jett Il primoo diè nato il 13 aprile 1992 e, purtroppo, è morto nel gennaio 2020. Il ragazzo, in quel momento, era in vacanza con i genitori nella loro casa sull'isola di Grand Bahama, quando ha battuto la testa contro una vasca da bagno nel corso di una crisi epilettica. In un episodio di ‘The Doctors’, nel 2012, la madre di Jett aveva raccontato che il giovane era autistico e che, quando era molto piccolo, aveva avuto la sindrome di Kawasaki, una malattia che si verifica principalmente nei bambini di età inferiore ai 5 anni e che può causare danni al cuore e ai vasi sanguigni.