Formiche.net - In Russia i tassi sono alle stelle. E non è una buona notizia

(Di martedì 29 ottobre 2024) Poche ore fa, la banca centrale russa ha aumentato idi due punti percentuali, portandoli al 21%, nel tentativo di arginare la crescente inflazione. Un valore pazzesco, dal momento che il costo del denaro copre oltre il 20% dell’imposto di un prestito. Una decisione presa non senza remore dal governatore della Bank of, Elvira Nabiullina, ma resasi necessaria dalla galoppante inflazione, figlia dell’ingente spesa pubblica legata alla guerra in Ucraina. “L’inflazione”, ha spiegato la stessa banca centrale, “è notevolmente superioreprevisioni di luglio. Le aspettative sui prezzi continuano ad aumentare.