In Liguria si impone Bucci: vittoria di misura su Orlando (Di martedì 29 ottobre 2024) Uno spoglio al cardiopalma, un testa a testa che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultima scheda. Presidente della Regione Liguria sarà il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci. Che ha superato per una manciata di voti il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, uomo di spicco del Partito democratico e più volte ministro. Bucci si è imposto con uno scarto di qualche migliaio di voti: poco più di un punto percentuale sopra Orlando (48,7% a 47,4%). Certo, la vittoria di Bucci non ha i numeri delle precedenti elezioni, quando Giovanni Toti venne riconfermato alla guida della Regione sostenuto dall’intero centrodestra: Toti allora ottenne la riconferma con 383.053 voti, il 56,13% del totale, seguito dal candidato del campo largo centrosinistra-M5S (senza Italia Viva) Ferruccio Sansa con 265.506 voti, fermo al 38,90%. Lanotiziagiornale.it - In Liguria si impone Bucci: vittoria di misura su Orlando Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Uno spoglio al cardiopalma, un testa a testa che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultima scheda. Presidente della Regionesarà il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco. Che ha superato per una manciata di voti il candidato del centrosinistra, Andrea, uomo di spicco del Partito democratico e più volte ministro.si è imposto con uno scarto di qualche migliaio di voti: poco più di un punto percentuale sopra(48,7% a 47,4%). Certo, ladinon ha i numeri delle precedenti elezioni, quando Giovanni Toti venne riconfermato alla guida della Regione sostenuto dall’intero centrodestra: Toti allora ottenne la riconferma con 383.053 voti, il 56,13% del totale, seguito dal candidato del campo largo centrosinistra-M5S (senza Italia Viva) Ferruccio Sansa con 265.506 voti, fermo al 38,90%.

