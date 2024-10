Ilgiorno.it - Il meglio dell’artigianato in mostra. Oltre 170 aziende a Lariofiere

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tutto pronto per laArtigianato che a partire da domani e fino al 3 novembre proporrà al centro espositivoun’ampia rassegna di prodotti e produttori d’eccellenza. Allamercato, giunta alla sua 51° edizione saranno infatti presenti 170che occuperanno completamente i tre padiglioni diper una superficie espositiva complessiva di12mila metri quadri. Un evento dai grandi numeri anche per quanto riguarda il pubblico che quest’anno dovrebbe superare le 35mila presenze. Come nelle passate edizioni la rassegna è suddivisa in settori tematici: casa, moda, benessere, enograstronomia, arredamento, tessuti, artigianato artistico.