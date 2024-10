Highlights e gol Italia-Spagna 1-1: amichevole femminile 2024 (VIDEO) (Di martedì 29 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol dell’amichevole Italia-Spagna 1-1, seconda amichevole di questa sosta nazionali andata in scena a Vicenza. Termina in parità la sfida del ‘Romeo Menti’, in cui le azzurre di Andrea Soncin fermano le campionesse del mondo in carica. Non arriva il bis dopo il 3-2 dell’ultimo precedente, ma matura un pareggio di prestigio. Accade tutto nei minuti finali, con Redondo che la sblocca all’86’ e Beccari che pareggia due minuti dopo. CRONACA Highlights e gol Italia-Spagna 1-1: amichevole femminile 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilcon glie i gol dell’1-1, secondadi questa sosta nazionali andata in scena a Vicenza. Termina in parità la sfida del ‘Romeo Menti’, in cui le azzurre di Andrea Soncin fermano le campionesse del mondo in carica. Non arriva il bis dopo il 3-2 dell’ultimo precedente, ma matura un pareggio di prestigio. Accade tutto nei minuti finali, con Redondo che la sblocca all’86’ e Beccari che pareggia due minuti dopo. CRONACAe gol1-1:) SportFace.

