Ghali: lo show al Forum tra vere dune e tanti amici, da Lazza a Tony Effe (Di martedì 29 ottobre 2024) (askanews) – «Il Forum per me ha un grande significato, fin da quando ero bambino, già quando l’ho fatto la scorsa volta ero incredulo, non mi sarei mai immaginato di fare un Forum. Succede una seconda volta e per me è una conferma e l’inizio di una seconda fase della mia carriera». Lo ha detto Ghali, nel giorno del sold-out al Forum Unipol di Milano, che ha dato il via al nuovo tour nei palasport Ghali – Live 2024, ricordando che la performance è la parte più bella del suo lavoro e il palco è Casa mia. Amica.it - Ghali: lo show al Forum tra vere dune e tanti amici, da Lazza a Tony Effe Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (askanews) – «Ilper me ha un grande significato, fin da quando ero bambino, già quando l’ho fatto la scorsa volta ero incredulo, non mi sarei mai immaginato di fare un. Succede una seconda volta e per me è una conferma e l’inizio di una seconda fase della mia carriera». Lo ha detto, nel giorno del sold-out alUnipol di Milano, che ha dato il via al nuovo tour nei palasport– Live 2024, ricordando che la performance è la parte più bella del suo lavoro e il palco è Casa mia.

Dune vere e tanti ospiti, è "Ghali-Live 2024" show al Forum di Milano

Milano, 29 ott. (askanews) - "Il Forum per me ha un grande significato, fin da quando ero bambino, già quando l'ho fatto la scorsa volta ero incredulo, non mi sarei mai immaginato di fare un forum. Su ...

Lo show-manifesto totale di Ghali a Milano: «Nel mio pubblico c'è la nuova Italia»

Ghali torna al Forum con uno show dalle tinte internazionali: «In tempi bui bisogna splendere»

L'artista di Baggio incanta Milano: «La nuova Italia? Quella che viene ai miei concerti» A sei anni esatti di distanza, Ghali é tornato all’ Unipol Forum di Assago e lo ha fatto in grande stile. Ieri, ...

Ghali al Forum, tra migranti e speranza lo show tra le dune a led: “Se ce l'ha fatta uno come me ce la può fare chiunque”

Prima data del tour, ospiti da Simba La Rue a Tony Effe e Lazza. Sul palco la bandiera palestinese. Il riferimeto alla malattia della madre: “Sto vivendo il ...