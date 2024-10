Genoa-Fiorentina Palladino | Gara con tante insidie I ragazzi danno il 100%

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Lacontro ilpresentaperché il loro stadio, il loro pubblico che conosco bene, è un valore aggiunto. Ci sono tanti giocatori che ci possono mettere in difficoltà, l’allenatore è bravo, conosce la squadra già dall’anno scorso, stanno attraversando delle difficoltà ma avranno voglia di rivalsa e questo aspetto è un da considerare. Noi siamo pronti, stiamo preparando bene la partita e cercheremo di arrivarci nella maniera migliore possibile”. Lo ha detto il tecnico della, Raffaelein vista del match del Ferraris, in programma giovedì alle 18:30. Dopo il 6-0 al Lecce e il 5-1 rifilato alla Roma, i viola cercano continuità: “In tutte le prestazioni che abbiamo fatto non abbiamo mai sbagliato atteggiamento, per me questo è fondamentale – ha aggiunto-.